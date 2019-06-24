Матвиенко согласилась остаться сенатором в случае победы Беглова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко останется сенатором от Санкт-Петербурга в случае победы Александра Беглова на выборах губернатора города, передает "Интерфакс".

Представлять и далее интересы Петербурга в Совете Федерации Матвиенко предложил Беглов на встрече в понедельник. Спикер СФ РФ поблагодарила врио губернатора за предложение, подчеркнула, что для нее великая честь дальше служить городу, и добавила, что последнее слово – за избирателями.

Матвиенко отметила, что для города в этом случае многое можно "сделать двойной тягой". В Петербурге накопилось немало проблем, в частности – сохранение исторического облика города, это требует огромного вложения.

Программа развития города, которую разработала команда Беглова, по словам спикера Совфеда амбициозна, но реалистична и понятна.