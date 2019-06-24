Мексика и Канада вышли в четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ

В розыгрыше футбольного чемпионата Северной и Центральной Америки завершились игры третьего тура предварительного этапа в группе А. Действующий победитель Кубка КОНКАКАФ сборная Мексики победила национальную команду Мартиники со счетом 3:2 и с первого места вышла в плей-офф турнира.

Также в четвертьфинал соревнований пробились и канадские футболисты, разгромившие команду Кубы со счетом 7:0. Канадцы с шестью очками расположились на втором месте в группе А.

Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 завершится 8 июля, когда будет сыгран финал.