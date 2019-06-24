Прокуратура города Апатиты выясняет, как в морге перепутали трех покойниц

В патологоанатомическом отделении Апатитско-Кировской центральной городской больницы при выдаче тел перепутали троих усопших.

После жалоб их родственников прокуратура Мурманской области начала проверку соблюдения законодательства в деятельности этого медицинского учреждения.

Свою проверку также проводит и региональное управление СК РФ, передает "Интерфакс".

Местные СМИ сообщают, что двух скончавшихся женщин из-за путаницы уже похоронили в чужих могилах, об ошибке же стало известно, когда в морг приехали родственники третьей умершей женщины.