Задержан рецидивист, укравший у москвички волосы на полмиллиона

Московские полицейские задержали и арестовали 31-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в разбойном нападении на 26-летнюю москвичку.

Ранее потерпевшая сообщила полицейским, что разместила в Интернете объявление о продаже волос. Через несколько дней ей позвонил неизвестный, и они договорились встретиться.

Потенциальный "покупатель" пришел в квартиру девушки и достал предмет, похожий на пистолет. Угрожая им, злоумышленник забрал коробку с волосами и скрылся.

Ущерб потерпевшая оценила в 450 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте столичного полицейского главка.

Полицейским потребовалось несколько месяцев, чтобы выйти на след злоумышленника. В итоге подозреваемый в краже волос был задержан в Воронежской области.

Выяснилось, что ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина волосы уже продал, а вырученными за них деньгами "распорядился по своему усмотрению".

Судить злоумышленника будут по статье УК РФ "Разбой", максимальный срок лишения свободы по которой может составлять до 15 лет.