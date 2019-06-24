Стрелки Черноусов и Ломова стали чемпионами Европейских игр

На вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, завершились соревнования смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров. Победу в турнире одержали российские стрелки Артем Черноусов и Маргарита Ломова.

Они принесли сборной России уже 20-е золото Европейских игр. В финале россияне оказались сильнее латвийской пары в составе Лауриса Страутманиса и Агаты Рашмане. Бронзу завоевали грузины Цотне Мачавариани и Нино Салуквадзе.

Российские стрелки Антон Аристархов и Светлана Медведева заняли шестое место. Сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачете Европейских игр, завоевав 20 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалаей.