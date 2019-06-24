После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк после "Прямой линии с Владимиром Путиным", где прозвучала информация о низких зарплатах врачей в регионе.

На совещании в областном правительстве Чибис сообщил, что его вводили в заблуждение, предоставляя некорректные отчеты, в которых говорилось, что в регионе нет врачей, получающих зарплату ниже прожиточного минимуму.

"По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом правительства", — приводит слова Чибиса ТАСС.

Еще одна проблема – соотношение оклада и надбавок у врачей: слишком маленький оклад может стать большим полем для злоупотреблений руководства в отношении работников. Отсутствие стабильности в плане дохода "дестимулирует врачей приезжать и оставаться", подчеркнул Чибис.

Он заявил и о наличии в регионе проблемы обеспечения лекарствами – эту тему также затрагивали в ходе "Прямой линии".