ММА. Россия выиграла чемпионат Европы
На чемпионате Европы по смешанным единоборствам, который прошел в Риме, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Российские бойцы завоевали пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медали. В турнире приняли участие свыше 300 бойцов из 35 стран.
Чемпионами Европы стали Магомед Алиев (до 52,2 кг), Виктория Дудакова (до 61,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг) и Игорь Глазков (до 93 кг). Серебро завоевали Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Евгений Морозова (до 77,1 кг) и Гаджимурад Багаудинов (до 120,2 кг). Бронзовая медаль досталась Магомедрасулу Гусенгаджиеву (до 61,2).
Сборная России четвертый год подряд удерживает лидирующие позиции в Европе. Напомним, что в этом году соревнования впервые состоялись под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA.
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