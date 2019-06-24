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Беспорядки в Тбилиси 10 минут назад

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24 июня 201913:40

Песков назвал условие пересмотра решения по Грузии

/ТАСС

Россия задумается об отмене принятых в отношении Грузии мер, когда ситуация там вернется в "нерусофобское русло". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в документах четкие сроки снятия ограничений не зафиксированы.


Песков подчеркнул, что полеты в Грузию были запрещены для обеспечения безопасности россиян. Он напомнил, что с агрессивным поведением ультрас столкнулись российские парламентарии и журналисты. По его словам, этих примеров "вполне достаточно, чтобы понять, что в целом опасность для россиян в Грузии может быть", сообщает РИА Новости.

"Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая — по зубам получить. Она вовсе не гипотетическая, она физическая", — сказал Песков.

Также он сказал, что речь идет не о санкциях, которые являются незаконными, а о рестрикциях, то есть вынужденных временных ограничениях. По его словам, ежегодно Грузию посещают около 1,2 миллиона россиян, поэтому введение ограничений на полеты существенно снизит это количество.

21 июня Владимир Путин подписал указа о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Это было сделано после беспорядков, начавшихся в Тбилиси. На фоне протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москва заинтересована в расколе страны.

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