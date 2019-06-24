Камера сняла сход селя на горнолыжный курорт в Сочи

Сильные дожди стали причиной схода нескольких селей в окрестностях горного курорта "Роза Хутор" в Сочи. Разрушительный поток попал в объектив камеры наблюдения, а очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.

Сели сошли около пяти часов утра в понедельник, 24 июня, в районе Сулимовского ручья. На кадрах видно, как поток грязи затапливает въезд на территорию комплекса "Моя Россия" на Красной Поляне и перекрывает проезжую часть.

В результате произошедшего — а сошло около 4 тысяч тонн грязи с обломками камней — оказалась затоплена площадь перед курортом и повреждены несколько автомобилей, среди людей никто не пострадал. В ближайшие часы рабочие планируют восстановить движение по дороге.