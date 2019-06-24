В Россию вернули еще пятерых детей из сирийских лагерей

Еще пятерых детей удалось вывезти из Сирии в Россию. Их родители погибли в зоне военных действий, сироты оказались в лагере беженцев. Возвращали детей силами Русской гуманитарной миссии, а найти их помог глава Чечни Рамзан Кадыров.

Девочки ни на шаг не отходят от своей тети Разет. Устали. Позади тяжелая дорога домой. Почти трехчасовой перелет из Дамаска в Москву — лишь малая часть пути, который пришлось пройти этим детям, чтобы вернуться в Россию. На территорию Сирии вместе с матерью их вывез отец. Сначала погиб он, затем мать. Дети остались брошены на произвол судьбы в одном из лагерей для беженцев.

"Сильно истощенные были, они и сейчас истощены. Они меня сразу узнали, со второго дня начали расцветать, до этого были в плохом состоянии", — рассказывает Разет.

Белые, словно ландыши, платки и длинные светлые одежды скрывают худобу. Многие месяцы дети недоедали, жили в ужасных условиях, лишенные заботы, росшие в наспех сооруженных хибарах под опекой чужих людей. Разет, не задумываясь, поехала в Сирию, лишь бы спасти девочек из лагеря, где они могли погибнуть. С трудом сдерживает слезы — не верит, что все позади.

- Эти чувства словами не передать!

Родные начали поиски, когда стало понятно, что глава семьи воюет на стороне радикалов. Обратились к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Вместе с Русской гуманитарной миссией были организованы поиски детей.

"На протяжении последних месяцев по указанию Кадырова именно в формате возращения этой семьи было потрачено много усилий, проведена огромная работа, огромные ресурсы потратили. Получилось, что дети смогли вернуться на территорию РФ", — говорит Апты Алаудинов, заместитель министра МВД по Чеченской Республике.

По словам главы Чеченской Республики, возвращение российских детей на родину из горячих точек — одна из важнейших задач.

"Я тысячи раз просил не поддаваться пропаганде, не выезжать на Ближний Восток, не губить свои жизни и жизни детей. Не все услышали голос разума. Вот и результат. Но нет вины малышей в случившемся. Выполняя поручение президента России Владимира Путина, мы с лета 2017 года вывезли из Сирии и Ирака 158 человек, среди них 137 ребенка и 21 женщина", — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Поиски брошенных в Ираке и Сирии женщин и детей не останавливаются ни на день. Эта кропотливая работа ведется вот уже несколько лет. Как результат — сотни вернувшихся домой россиян. Уроженцы Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, а также других регионов — женщины и дети, которые смогут, наконец, вернуться к нормальной жизни.

"Мы делаем максимум для того, чтобы вести профилактическую работу, и мы им оказываем помощь, чтобы они обрели себя вновь в нашем обществе", — объясняет Апты Алаудинов, заместитель министра МВД по Чеченской Республике.

Самой старшей из пяти девочек 12 лет. Младшая родилась уже в Сирии чуть больше двух лет назад. Тетю не отпускает — малышка все время на руках у Разет. Благодаря усилиям десятков неравнодушных людей, эти девочки вернулись в Россию. Позади долгая дорога домой, а впереди будущее без войны.