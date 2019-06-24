Стрелок Черноусов: третье золото Европейских игр для меня наиболее ценно

Российский стрелок Артем Черноусов, завоевавший на вторых Европейских играх уже третью золотую медаль, рассказал, какой ценой ему даются победные результаты на турнире. Кроме того, он сообщил о желании завоевать в Минске еще одну награду высшей пробы.

"Сегодняшняя победа мне особенно ценна, потому что произвольный пистолет – это непредсказуемое упражнение... Как мне удается выдерживать такой медальный темп? Пока получается, но немного не высыпаюсь, синяки под глазами становятся все больше и больше", – цитирует спортсмена ТАСС.

"Конечно, было бы неплохо завоевать здесь четвертое золото. У меня осталось еще одно выступление на Играх – стандартный пистолет, стрельба на 25 метров", – добавил Черноусов.

Напомним, что российский стрелок на Европейских играх завоевал три золота: в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, в паре с Виталиной Бацарашкиной в той же дисциплине, а также в дуэте с Маргаритой Ломовой в соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.