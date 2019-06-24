Сборы по ГО и ЧС впервые прошли для членов правительства Севастополя. В мероприятиях участвовало более семисот человек, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".

Местом сборов стало урочище "Сухая речка". Сюда были созваны чиновники разных уровней, представители городских властей, муниципальных образований, руководители учреждений. Мероприятие проходило в два этапа. В первый день состоялись тематические встречи с учебными лекциями. Во второй день сборов собравшиеся приняли участие в памятной акции ко дню начала Великой Отечественной войны, а также обсуждении конкретных действий при определенных чрезвычайных ситуациях. Также прошли командные спортивные соревнования.

Как заявил и.о. начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю Алексей Краснокутский, подобные сборы очень важны для поддержания национальной безопасности страны. Уровень подготовки всех слоев населения к действиям в условиях ЧС необходимо постоянно повышать.