МИД Японии: Зеленского не приглашали на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не подтвердило заявления Украины о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Осаку во время проведения саммита G20.

Ранее в воскресенье, 23 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что глава украинского государства намерен поехать в Осаку на саммит "большой двадцатки". Также, по словам министра, у Зеленского запланирован ряд встреч в рамках G20, в том числе, возможно, с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь организаторы саммита не располагают данными о приезде президента Украины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на японское внешнеполитическое ведомство.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее также сообщил о том, что в планах президента России нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.