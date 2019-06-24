Сошедший в Красной Поляне сель оставил полторы тысячи кубов грязи

Полторы тысячи кубометров грязекаменной массы — таковы последствия схода селя в Красной Поляне. В результате затопило канализационную насосную станцию, расположенную рядом с комплексом "Моя Россия". Объект обслуживает горную Олимпийскую деревню.

В настоящий время сотрудники Водоканала прибыли на место. Они начнут ремонтно-восстановительные работы сразу после того, как спадет поток воды в ручье.

Как напоминает "Вести Сочи", сегодня утром в Красной Поляне в районе ручья Сулимовский произошел сход грязекаменной массы объемом порядка ста кубических метров. Чуть позже спасатели обнаружили еще один пострадавший от стихии участок, сообщает пресс-служба краевого МЧС. Из полутора тысяч кубических метров загрязненной территории убрать удалось около трехсот. Последствия разгула стихии продолжают устранять с усиленном режиме.