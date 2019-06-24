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24 июня 201914:13

ООН требует равенства зарплат в женском и мужском футболе

twitter.com

Организация Объединенных Наций озабочена проблемой неравенства заработной платы, которая существует в мужском и женском футболе. Во время женского чемпионата мира, который проходит во Франции, официальный Twitter ООН напомнил о существующей дискриминации.

"Присоединяйтесь к нашей кампании с требованием одинаковой оплаты труда в спорте для мужчин и женщин", – говорится в сообщении Организации Объединенных Наций.

На официальной странице в Twitter ООН была опубликована картинка с прошлогодним исследованием, которое, на примере Лионеля Месси, выявило существенную разницу в зарплатах мужчин и женщин в футболе. Оказалось, что суммарный доход капитана "Барселоны" в два раза превышает оклад 1693 футболисток из семи топовых лиг мира.

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