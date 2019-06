ООН требует равенства зарплат в женском и мужском футболе

Организация Объединенных Наций озабочена проблемой неравенства заработной платы, которая существует в мужском и женском футболе. Во время женского чемпионата мира, который проходит во Франции, официальный Twitter ООН напомнил о существующей дискриминации.

"Присоединяйтесь к нашей кампании с требованием одинаковой оплаты труда в спорте для мужчин и женщин", – говорится в сообщении Организации Объединенных Наций.

⚽️ 1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.



During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg