Российская армия вооружается "Сосной"

Новейшая российская зенитная ракетная система "Сосна" прошла все испытания и начинает поступать на вооружение российской армии. В войсках она должна сменить устаревший ЗРК "Стрела-10", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на предприятие-производитель. Также армия должна определить конфигурацию комплекса и шасси, на котором он будет установлен.

"Сосна" – это ЗРК малого радиуса действия. Он может уничтожить летательный аппарат на расстоянии до 10 километров и высоте до 5 километров. Пусковая установка комплекса несет 12 ракет. На них стоит комбинированная система наведения: сначала команды боеприпасу отдаются по радиосвязи. Как только отделяется стартовый ускоритель, ракету к цели ведет лазерный луч.

Боевая часть тоже двойная. При прямом попадании срабатывает бронебойно-осколочный заряд. Если ракета промахивается мимо цели, то взрывается и создает кольцо из металлических стрежней, которые могут перерубить важные коммуникации летательного аппарата.

Основная задача ЗРК "Сосна" – защита войск от атаки с воздуха прямо на поле боя. Комплекс достаточно неприхотлив: одна боевая машина сама обнаружит и перехватит цель.