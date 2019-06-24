Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

В "Судьбе человека" Валентин Гафт рассказал о том, что впервые увидел Ольгу Остроумову в фильме "Доживем до понедельника". Потом были совместные съемки в "Гараже" Эльдара Рязанова, но тогда они были оба несвободны, и легендарный актер не решился открыться ей в своих чувствах.

Только спустя годы, когда ему было уже под 60, Александр Ширвиндт предупредил его: "На Остроумовой надо только жениться". Впрочем, Гафт и сам этого хотел.

С тех пор они вместе с Остроумовой они уже четверть века. Ольга была рядом и помогла ему пережить страшную трагедию – самоубийство единственной дочери Валентина Гафта, рожденной в браке с балериной Инной Елисеевой.

Те отношения, как и первый брак с манекенщицей Леной, продлился недолго, хотя за внимание Инны актеру пришлось соперничать с драматургом Эдвардом Радзинским.

Однако именно Остроумова судьбой легендарного актера. Он признается, что грех о чем-то переживать, пока такая женщина рядом с ним.

Известный автор едких эпиграмм на своих коллег и даже близких друзей, Ольге Остроумовой он их никогда не посвящал и писать не будет.

С кем Гафт соперничал в театральном вузе из-за Майи Менглет? Как вспоминает два своих брака до Ольги Остроумовой? Почему долго не решался связать с ней свою жизнь?

В чем актер винит себя после смерти дочери? Как комментирует "появление" в его жизни внебрачного сына, выросшего в Бразилии?

Почему в Школу-студию МХАТ поступал без зубов, свою работу в "Чародеях" называет "халтурой", стыдится дебюта в кино, и какие невероятные истории рассказывает о Великой Отечественной войне?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" –любимый миллионами зрителей актер Валентин Гафт.