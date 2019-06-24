Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"
В Санкт-Петербурге прошел праздник "Алые паруса". Сегодня на празднике выпускников сами школьники – в абсолютном меньшинстве. Порой кажется, что большинство гостей, – это иностранные туристы.
Этот праздник родился в городе на Неве, но сегодня его любят и ждут во всей России. Больше 80 тысяч участников и больше 3 миллионов зрителей — о таком может мечтать любой крупнейший мировой фестиваль! Самое грандиозное пиротехническое шоу в Европе. Самая красивая водная феерия в мире. И самая романтичная ночь в Северной столице.
Это событие, которое запоминается на всю жизнь. Это праздник. который объединяет поколения. Это — "Алые паруса"! Об этом смотрите в фильме Андрея Кондрашова.
Свое название праздник получил в Ленинградском дворце пионеров. Еще в 1937 здесь прошли первые балы для выпускников. И это сразу стало традицией, которая не прерывалась даже во время войны.
После Победы здесь проходили практически все детские праздники Ленинграда. А в 1968 году методисты дворца пионеров получили неожиданное задание: подготовить выпускной для всех школьников. По сценарию Дворцовую набережную расчертили мелом — где-то читали стихи, где-то пели песни, где-то проводили конкурсы.
"Первое имя, которое пришло в голову для названия, это, конечно, "Аврора". Но подумали, что это прекрасно, но это не к этому празднику. В результате долгих споров вдруг кто-то сказал даже только первую букву: "А что если а...?" И все хором: "Ой, Алые паруса!" – рассказывает Лидия Буланкова, в 1968 году — заместитель директора Ленинградского дворца пионеров.
Начиная с 60-х годов праздник стал ежегодным. Президент Владимир Путин рассказывает, что обратил внимание на то, что в городе есть такой праздник, когда уже учился в университете. Он был не таким ярким, как сейчас, но уже красивым, интересным праздником.
"Петербург возник как результат и символ победы России, ее утверждения на Балтийском море. "Ногою твердой встать при море" — помните, да, эти замечательные фразы? Вот поэтому это символ победы и символ надежды одновременно, надежды на развитие страны в ее новым великом качестве. Я думаю, что и этот праздник примерно имел такое же значение. Символ победы одного этапа жизни молодого человека, который заканчивает школу, и символ надежды на интересную, интересное будущее, полноценное будущее", — подчеркивает президент.
Спикер Совета Федерации Валентина Ивановна, которая в то время была студенткой, рассказывает, что не пропустила ни одного праздника.
"И вот, искренне говорю, до сих пор эта потрясающая музыка, фейерверки, и на горизонте идущий парусник Грэя… до сих пор эта картинка в душе и в глазах. Конечно, тогда все это было очень скромно по тем возможностям, но все равно это была романтика, это была мечта, это была необыкновенная красота, потому что Санкт-Петербург с его набережными создавал эту особую атмосферу", — говорит Матвиенко.
"Алые паруса" проводили в Ленинграде 10 лет, и с каждым годом зрителей становилось все больше, но потом власти как будто разлюбили главный городской праздник и начали его постепенно сворачивать. По словам Путина, скорее всего, причины были тривиальными: "Отсутствие денег для того, чтобы организовать такие масштабные мероприятия".
"И это было жалко, потому что, несмотря на то, что он был достаточно скромным по сравнению с сегодняшним размахом, все-таки это был праздник неполитизированный, просто яркий, красивый. И таких праздников было в стране и городе было очень мало, если вообще они были, кроме этого", — говорит президент.
За четверть века, пока не было "Алых парусов", успело вырасти несколько поколений выпускников, которые знали о празднике только по рассказам родителей. В начале нулевых стало легче, но "Алые паруса" по-прежнему оставались лишь грустным воспоминанием об утраченной сказке.
"Это были очень тяжелые времена, я уж не говорю о том, что предприятия закрывались, экономика рушилась, росла безработица, обнищание людей", — вспоминает Матвиенко. Было уже не до праздников, а Питер всегда был отражением состояния страны. Но самое страшное, по ее мнению, было уныние и неверие людей в будущее, неверие в то, что мы все это преодолеем.
И все-таки в 2005 году праздник вернулся в город на Неве. Тогда к Валентине Матвиенко пришел председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Валентинович Ковальчук и сказал, что хочет сделать для города что-то хорошее.
"И, конечно, у меня глаза загорелись. Саму идею возродить праздник "Алые паруса" предложил президент Владимир Владимирович Путин, потому что он петербуржец, он чувствует дух города, он понимал насколько это важно", — рассказывает Матвиенко.
Путин тоже отмечает, что начало 2000-х было сложным временем — безработица, 40 процентов людей жили за чертой бедности, тяжелые события на Кавказе. Но в 2005 году уже началось заметное движение вперед. И тогда он предложил Матвиенко возродить праздник.
Юрий Ковальчук говорит, что нельзя сравнивать "Алые паруса" с иностранными карнавалами. Нигде нет таких декораций, такой акватории. И с точки зрения профессиональной подготовки – это высший уровень. Но самое главное не это.
"Но главное — это все-таки те эмоции и чувства, те смыслы, которые передаются праздником, — подчеркивает он. — Поражений и побед нет в объективной реальности. Они только в сознании человека. И нужно изменить сознание, в первую очередь молодого поколения. Что они уже победители. И я абсолютно уверенно говорю, то, что начал делать Путин в тот период в стране, и "Алые паруса" — это, если хотите, векторно мы хотели помочь и ему тоже. То есть нужно было изменить сознание, в первую очередь молодого поколения, и оно менялось".
Именно под "Алыми парусами" родился лозунг "Россия — страна возможностей". Сейчас этот праздник — визитная карточка и гордость Петербурга.
Петербург, как известно, это город ста легенд. По одной из них за городом на Неве бдительно следит Петр I – знаменитый медный всадник. По другой – Северную столицу охраняют ангелы на шпиле Петропавловского собора и на Александрийской колонне. Ну, и вот теперь рождается еще одна прекрасная легенда. У нас не исчезнет вера в сказку и надежда на лучшее будущее, пока каждый год в самую белую ночь над Невой вспыхивают "Алые паруса".
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