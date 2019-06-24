Тренер ЦСКА Гончаренко посоветовал Чалову остаться в клубе

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высказался на тему возможного ухода в один из европейских чемпионатов форварда команды Федора Чалова. По мнению белорусского специалиста, лучшему бомбардиру РПЛ сезона-2018/19 еще рано думать об уходе из армейского клуба.

"Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий вариант появится, то мы его отпустим", – цитирует Гончаренко RT.

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются "Севилья", "Арсенал" и "Монако". Напомним, что в минувшем чемпионате России по футболу 21-летний нападающий красно-синих забил 15 мячей в ворота соперников ЦСКА.