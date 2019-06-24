Владелец музея "Собрание" Давид Якобашвили не собирается возвращаться в Россию

Бизнесмен Давид Якобашвили, владеющий частным музеем "Собрание" и входящий в число богатейших людей России, пока не намерен возвращаться в РФ.

"Я с марта не нахожусь в России. Я здесь (в Европе) работаю и зарабатываю деньги, чтобы содержать музей "Собрание". В Россию пока не собирался ехать, — сообщил предприниматель РБК.

При этом Якобашвили подчеркнул, что с обысками, которые сотрудники ФСБ провели в его музее 18 июня, "надо разобраться, что происходит".

"Я хочу с этим разобраться в любом случае", — указал бизнесмен, добавив, что сейчас в музее все хорошо, и в ближайшее время будет сделано заявление по этому поводу.

По данным издания, следственные действия в музее были связаны с уголовным делом, возбужденным по жалобе Бориса Минахи, который обвиняет своего бывшего партнера Якобашвили по бизнесу в краже денег по договору займа. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя ситуацию, призвал предпринимателей не использовать правоохранительные ограны в качестве "дубинки" для разрешения собственных споров.

В музее "Собрание" насчитывается около 20 тысяч экспонатов. В основном это самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости (музыкальные шкатулки, органы, шарманки, часы и т.д.), а также предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, графика.