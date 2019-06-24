Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

Житель Киева оказался в положении застрявшего в норе Винни-Пуха, притом что перед этим он, в отличие от сказочного персонажа, не налегал на съестное, а вызвался помочь обронившему телефон прохожему. Вызволение незадачливого мужчины сняли на видео.

Забавный случай произошел днем 23 июня во дворе дома №18 по улице Цветаевой. Автор записи уверяет, что телефон в люк он обронил случайно и сам до него добраться не мог, так что уже было распрощался с гаджетом, как тут же появился местный житель предложивший поднять смартфон на поверхность за вознаграждение в 500 гривен (немногим более 1,2 тысячи рублей).

На дело он отправился в одних трусах, но не удержался на краю и соскользнул в узкий люк вниз головой. Достать выгодоприобретателя удалось только спасателям, но и им пришлось немало попотеть. Удивительно, но телефон из рук он так и не выпустил, тем самым заслужив награду.