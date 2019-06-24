Врачи Морозовской больницы спасли легкое трехлетнего ребенка

Московские врачи первыми в стране при помощи нового высокотехнологичного метода спасли легкое трехлетнему малышу. На основании данных компьютерной томографии они выполнили 3D-модель органов ребенка, что дало возможность хирургам обнаружить патологию и провести успешную операцию.

В кабинете доктора Саша взволнованно оглядывается: а вдруг снова будут уколы? Но нет — это лишь плановый осмотр после операции.

- Есть у тебя там ранки, Саш?

- Да.

- Они уже зажили, да?

- Да.

В руки хирургов мальчик попал в первый день жизни. Еще во время беременности врачи сообщили матери — у ребенка диафрагмальная грыжа. Органы из брюшной полости попадают в грудную клетку и сдавливают легкие. Дефект устранили, но в три года Саша стал часто болеть бронхитом, а потом и вовсе начал задыхаться.

Врачи нескольких российских и иностранных клиник, в которых обследовали Сашу, пришли к единому мнению: из-за скрытого врожденного порока нужно удалить легкое. И только в Морозовской больнице предложили провести очень сложную операцию, чтобы орган спасти.

"Мы с мужем решили: если есть даже один шанс, половина процента, что может быть хороший исход данной операции и ребенку не нужно будет удалять орган, то мы им воспользуемся", — рассказывает мать Александра — Олеся Костяшина.

Обследование показало: просвет главного левого бронха в два раза меньше нормы. Но в чем причина такой аномалии, понять было невозможно. Доктора загрузили все снимки компьютерной томограммы и рентгеноскопии в специальную программу. На их основе создали виртуальная модель Сашиных легких, которую распечатали на 3D-принтере. Только такая визуализация дала ответ, почему малыш задыхается.

"Мы имеем дело с сосудистым кольцом, которое возникло в результате аномального расположения и аорты, и легочного ствола", — объясняет заведующий отделением торакальной хирургии Морозовской детской городской клинической больницы Олег Топилин.

Четыре часа родители Саши не находили себе места. Операция длилась так долго, потому что делали ее малотравматичным способом — через три небольших прокола. Торакальным хирургам помогали кардиохирурги — ведь им нужно было устранить аномалию главных сосудов сердца, которые сдавили бронхи. Нетипичную анатомию ребенка они хорошо знали по 3D-модели.

"Мы работали в пространстве спичечного коробка. И в этом спичечном коробке была дуга аорты и легочный ствол — то есть, самые крупные сосуды, отходящие от сердца", — говорит Олег Топилин.

Вздохнуть свободно малыш смог сразу после операции. Искусственная вентиляция ему не понадобилась даже в реанимации, через неделю его выписали. Рекомендации доктора — для развития легких играть на дудочке и надувать воздушные шары. Но Саша уже задумывается и о спортивных рекордах.

- Держу тебя, давай дальше!