Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

"Сегодня очень грустный день в истории украинской дипломатии — отныне ни одна делегация не может быть лишена права голоса", — заявил в эфире программы "60 минут" во включении из Страсбурга российский политолог Николай Платошкин, заметив, что украинская делегация сама вырыла себе могилу.

В ПАСЕ считают, что обсуждение вопроса о России проходило в излишне политизированной обстановке. "Так что спасибо украинскому депутату Гончаренко за туалетную бумагу и резиновые перчатки", — сказал Платошкин.

Он также рассказал, что съемочная группа ВГТРК встретила в кулуарах ПАСЕ члена украинской делегации Борислава Березу, известного обидчика Ольги Скабеевой: "Встретили с Ольгой нашего доброго друга Березу, хотели засвидетельствовать свое почтение. Береза заорал девичьим голосом: "Безопасность, спасите!".



24 июня ПАСЕ решает вопрос о возвращении российской делегации к полноценной работе в составе Ассамблеи. Члены ПАСЕ уже проголосовали против проведения в ходе нынешней сессии дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году. В Twitter ПАСЕ сообщается, что оба эти вопроса были отклонены.

Россия не участвует в сессиях с 2016 года, после того как ее права в организации ограничили из-за присоединения Крыма.