Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

Журналист Роман Бабаян с 25 июня приступит к обязанностям главного редактора радиостанции "Говорит Москва", передает РИА Новости.

Бабаян подчеркнул, что начнет свою деятельность со встречи с коллективом.

Журналист написал в своем Telegram-канале, что благодарен за данное предложение.

"Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны — 'Говорит Москва' говорила голосом Доренко. Принимать этот пост после ухода Сергея — отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче", — подчеркнул Бабаян.

51-летний Бабаян работал до этого на ВГТРК, Первом канале, телеканале ТВ Центр, трудился на радиостанции "Столица 99.6 FM". Он был назначен после того, как предыдущий главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года.