Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

План на 2018 год по поставкам военной продукции за рубеж перевыполнен на 2%, заявил Владимир Путин. Таким образом, Россия продала оружия почти на 16 миллиардов долларов. Причем в минувшие 5 месяцев 2019 года рост спроса на отечественную боевую технику и экипировку сохранялся, добавил глава государства на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Россия продолжает занимать второе место на мировом рынке оружия. Общий портфель заказов достиг 54 миллиардов долларов. Кроме того, валютная выручка от экспорта военной продукции выросла на 45%.

Ранее "Рособоронэкспорт" отчитался о поставке боевой авиации в 2018 году. Всего компания передала самолетов, вертолетов и беспилотников иностранным покупателям на 6 миллиардов долларов.

Напомним, по данным Стокгольмского института проблем мира, 57% всего оружия продают две страны – США и Россия. На долю первой приходится 36% рынка, второй – 21%.