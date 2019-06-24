Штангистка Ломова дисквалифицирована на четыре года

Федерация тяжелой атлетики России приняла решение дисквалифицировать российскую штангистку Надежду Ломову на четыре года за использование запрещенных препаратов. Срок дисквалификации серебряного призера чемпионата Европы отсчитывается с 21 марта 2019 года.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила от соревнований российскую спортсменку, в допинг-пробе которой были обнаружены следы метенолона.

Помимо серебряной медали чемпионата Европы 2014 года в активе Ломовой золото (2012), серебро (2013) и бронза (2014) первенств России.