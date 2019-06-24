Синод ПЦУ лишил Филарета руководства Киевской епархией

Почетный патриарх Филарет остался в составе епископата Православной церкви Украины (ПЦУ). Но Священный синод новой украинской церкви лишил его права управлять Киевской епархией. ПЦУ подчинила себе все приходы и монастыри, находившиеся в непосредственном ведении почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Синод на заседании 24 июня 2019 года отменил пункт, по которому он руководил приходами и монастырями Киева за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины, сообщает "Интерфакс".

Решение о переводе киевских монастырей в иную юрисдикцию сделано в связи с невыполнением Филаретом в установленный синодом месячный срок подания на регистрацию парафий, пояснил спикер Киевской митрополии ПЦУ Евстратий Зоря.

20 июня Филарет заявил о созыве поместного собора для воссоздания Украинской православной церкви (УПЦ). Почетный патриарх Филарет (он же Федор Денисенко) пояснил, что ПЦУ не признает ни одна церковь.