В Пермском крае осудили женщину за истязание шестерых приемных детей

Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю вынес обвинительный приговор 50-летней женщине, которая более полутора лет избивала шестерых приемных детей в возрасте от 11 до 14 лет.

Жительница Чайковского городского округа проживала с шестью несовершеннолетними в частном доме в сельской местности. Следствием и судом установлено, что женщина систематически причиняла детям побои. Обвиняемая не предоставляла им полноценного питания, заставляла выполнять тяжелую физическую работу, не позволяла отдыхать. Также не соблюдалась гигиена приемных детей, не уделялось должное внимание их внешнему виду, состоянию здоровья и самочувствию. Несовершеннолетним не оказывался медицинский уход.

Дети были изъяты сразу же, как стало известно о совершенных по отношению к ним преступлениям. Одному из сотрудников местного отдела опеки и попечительства объявлен выговор. Также внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.