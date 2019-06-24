"Ростех" объявил о разработке обновленных танковых снарядов "Свинец" и "Манго"

Госкорпорация "Ростех" обещает презентовать на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" модернизированные снаряды для танков Т-72 и Т-90. Речь идет о боеприпасах "Манго-М" и "Свинец-2", сообщает пресс-служба компании.

Снаряды предназначены для уничтожения современных танков и других тяжелых боевых машин, оснащенных комбинированной броней и динамической защитой, а также укреплений противника. Так, например, если старые боеприпасы пробивают преграду толщиной 230 миллиметров, то у "Манго-М" этот показатель составляет 280 миллиметров, а у "Свинец-2" – 300 миллиметров, заявил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов.

Разработчики уточнили, что "Манго-М" ориентирован, прежде всего, на иностранных заказчиков. Он полностью подходит к автоматам заряжания танков Т-72 и Т-90, то есть модернизировать или адаптировать их не придется.