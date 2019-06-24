Владимир Любомиров: результаты "Броненосца" в классе ТР52 внушают оптимизм

На завершившемся в испанском Кадисе втором этапе Super Series Royal Cup 2019 в классе яхт ТР52 российская команда "Броненосец" завоевала бронзу. При этом после четвертого дня регаты наши шли первыми, но не сумели удержать лидерство. Командор яхт-клуба Санкт-Петербурга и рулевой яхты Владимир Любомиров несмотря на это доволен результатами.

"Кадис – известное место для парусных гонок, там проводились множество чемпионатов в олимпийских классах яхт и регат самого разного уровня, — сказал Владимир Любомиров в разговоре с обозревателем Вестей.Ru. – Там отличные условия, а главное – ветер каждый день, все словно по расписанию. Но, конечно, следует признать, что ветра там нелегкие, постоянно меняющиеся, поэтому для тактиков, рулевых, да и для триммеров задачи ставятся не самые легкие. Но понятно, что все стартуют в одинаковых условиях и все честно".

По признанию командора, россиянам удалось в первые четыре дня этапа сделать то, что не удавалось долгое время: "Мы были очень постоянны и, как показывает практика, не обязательно приходить первыми, гораздо важнее не приходить последними. В таком классе, как ТР52 почти всегда побеждает тот, кто меньше ошибается. На финише считаются ошибки".

"А те, кто ошибается меньше соперников, приходит в первой половине флота и если ровно там держаться, то почти наверняка обеспечен как минимум подиум, а как максимум – победа, — продолжил рулевой "Броненосца". – Так и было у нас в первые четыре дня, мы росли в таблице каждый день, а в четвертый день мы оказались на первой позиции".

"Но надо признать, что "Броненосец" – команда молодая, мы первый год ходим в этом составе, после года перерыва и на новой лодке, поэтому, есть у нас моменты, над которыми нужно поработать. Комплекс этих мелких и не очень причин не позволил нам удержать то самое постоянство и в предпоследней гонке мы выступили не очень хорошо, что нас немного отбросило от лидерской позиции, но при этом оставило шансы на успех", — сказал Любомиров.

"В этот момент в полной мере проявилась сплоченность команды, воля к победе, поэтому мы выполнили практически все задачи, которые были должны выполнить, — сказал яхтсмен. – Мы в решающей гонке пришли третьими, опередив большинство конкурентов, и оказались на подиуме. При этом борьба была такая плотная, что мы стояли в одном очке от победителей и вровень со вторым местом, которому помогли только дополнительные показатели".

"Быть рядом с фаворитами – это и была главная задача, которую мы решали. Впереди еще три регаты, я очень надеюсь, что мы будем улучшать свои результаты, потому что потенциал для этого есть, мы точно знаем, над чем нам в первую очередь нужно работать", — сказал рулевой российской яхты.

"Если говорить в целом, то все достаточно оптимистично. Особенно радует, что в команде подросли наши русские ребята, можно сказать, что сегодня они работают на одном уровне с ведущими мировыми звездами яхтинга. Команда в целом явно усилилась и я надеюсь, что все это даст нам победные шансы в будущих гонках", — заключил Любомиров.