Футболисты "Спартака" отправились на тренировочный сбор в Австрию

В понедельник, 24 июня футболисты московского "Спартака" вылетели из аэропорта Шереметьево в австрийский город Грац, откуда на автобусе отправятся в Лойперсдорф на тренировочный сбор.

В рамках австрийского сбора, который продлится до 4 июля "Спартак" примет участие в товарищеском турнире. 26 июня "красно-белые" сыграют с "Ростовом", 30-го — с ЦСКА, а 4 июля – с "Краснодаром".

Команда отправилась на сбор в Австрию ✈️



В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир пройдет в Пёллау. 26 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом», 30 июня — с ЦСКА, а 4 июля — с «Краснодаром».#спартак #силавединстве pic.twitter.com/GdRyPf1Yzu — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2019 г.

Напомним, по итогам минувшего сезона московская команда с 49 очками заняла пятое место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2019/20 подопечные Олега Кононова 14 июля на поле "Открытие Арены" сыграют с "Сочи".