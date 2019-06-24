Два истребителя Eurofighter разбились в Германии после соприкосновения в воздухе

Два истребителя Eurofighter Бундесвера рухнули на землю на севере Германии после соприкосновения в воздухе, пилотам, по предварительным данным, удалось катапультироваться, сообщает Welt. Место крушения сняли на видео.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

ЧП произошло около двух часов дня 24 июня в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

"В небе над озером можно было увидеть две горящие части. Примерно через 20 секунд шум двигателя сменился глухим стуком. Надеюсь, что это был пилот", — написал очевидец аварии.

По предварительной версии, которую приводит радиостанция Ostseewelle со ссылкой на представителей оборонного ведомства, истребители задели друг друга в воздухе, после чего рухнули в лесном массиве севернее озера Флезензе. На земле возник пожар.

О судьбе экипажей поступает противоречивая информация: по одним данным, оба пилота катапультировались, по другим, спастись удалось только одному из них.