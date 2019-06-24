"Ньюкасл Юнайтед" объявил об уходе Рафаэля Бенитеса

Испанский специалист Рафаэль Бенитес в воскресенье, 30 июня в связи с истечением срока личного контракта покинет пост главного тренера футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед".

"С разочарованием объявляем, что Бенитес покинет клуб, – сообщает пресс-служба "сорок". – Мы старались над тем, чтобы продлить контракт со специалистом и его представителями, но не смогли достичь соглашения".

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP — Newcastle United FC (@NUFC) 24 июня 2019 г.

Напомним, 59-летний испанец возглавил английскую команду в марте 2016 года. Под его руководством "сороки" одержали 62 победы, 30 раз сыграли вничью и потерпели 54 поражения.

Бенитес в 2016-м году не смог спасти "Ньюкасл" от вылета в чемпионшип, а в следующем сезоне вернул команду в английскую-премьер-лигу. По итогам минувшего сезона "черно-белые" с 45 очками заняли 13-е место в турнирной таблице.