Презентация нового боевого робота "Паладин" пройдет на форуме "Армия-2019"

Новейшего российского боевого робота "Паладин" впервые покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Однако презентация будет закрытой, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "Высокоточные комплексы".

Разработчики уточняют, что новый робот создан на базе боевой машины пехоты БМП-3 с модулем "Драгун". Вооружение стандартное для подобной техники: 100-миллиметровое орудие, 30-миллиметровая автоматическая пушка и пулемет Калашникова. Основной задачей дрона на поле боя станет огневая поддержка.

"Паладин" достаточно самостоятелен: оператор указывает точку на карте, а робот сам рассчитывает оптимальный маршрут для нее.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. В нем примут участие около полутора тысяч компаний, которые представят свыше 27 тысяч образцов своей продукции.