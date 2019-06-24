Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

В результате взрывов на складе боеприпасов в казахском Арысе погиб один человек — в его машину угодил снаряд на выезде из города. Серьезные ранения получил 31 человек, в том числе пятеро детей, сообщает Tengrinews.kz. Последствия мощных взрывов сняли на видео.

Первый мощный взрыв раздался на складе боеприпасов около 09:20 по местному времени (06:20 по Москве) в понедельник, 24 июня. За ним последовала серия хлопков потише, а затем на город начали падать снаряды. К тому момент небо заволокло серыми клубами дыма, а местные жители по возможности устремились прочь, используя любой доступный транспорт.

По утверждениям очевидцев, некоторые снаряды падали на расстоянии вплоть до 20 километров от города, где проживают почти 45 тысяч человек. Один из боеприпасов зацепил микроавтобус, однако его водитель и пассажиры не пострадали, еще один рухнул на легковушку, чей владелец получил смертельные травмы. Спустя некоторое время он скончался в больнице.

В настоящее время известно о 31 госпитализированном, двое из них находятся в тяжелом состоянии, но спасатели не сомневаются в том, что число пострадавших будет расти. Многие родители не могут установить, где находятся их маленькие дети — вместе с воспитателями их в спешке эвакуировали в Шымкент.

Подавляющее большинство жителей Арыса были вывезены за его пределы, военнослужащие и спасатели каждый час обходят дома в поисках спрятавшихся людей.

"Взрывы могут продолжаться несколько дней. Нам в целях безопасности необходимо было вывезти население", — сообщил глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Эвакуированных размещают в пустующих школах в Шымкенте.