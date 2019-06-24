Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian Евгению Баженову.

Ранее сообщалось, что Kinodanz подала иск в отношении вышеназванного блогера. Кинокомпания указала, что Баженов в своем обзоре на фильм "За гранью реальности" использовал треть всего хронометража ленты, таким образом нарушая авторские права и допустимый объем цитирования. За это Kinodanz попросила взыскать с BadComedian 1 миллион рублей в качестве компенсации за понесенные убытки.

17 июня продюсер Kinodanz рассказал РИА Новости о заключении мирового соглашения с обозревателем кинофильмов. Детали сделки при этом не раскрывались.

В понедельник, 24 июня, судья вынесла решение прекратить производство в связи с отказом иска, сообщает ТАСС.

Ранее блогер говорил, что из-за судебного иска он задумывался о закрытии своего канала на YouTube. В нем Евгений Баженов под псевдонимом BadComedian создает критические обзоры как на отечественные, так и зарубежные фильмы. У блогера несколько миллионов подписчиков.