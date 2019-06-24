Евгения Родина потерпела поражение на старте турнира в Истбурне

Российская теннисистка, 73-я ракетка мира Евгения Родина в первом круге турнира в Истбурне в трех сетах за два часа 19 минут проиграла представительнице Туниса Унс Джабир со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

Россиянка единожды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 15, а у Джабир, занимающей 62-е место в рейтинге WTA, десять эйсов, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейков из 13.

Таким образом, Джабир вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять люксембургская теннисистка Мэнди Минелла (98).