Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

Немецкие пожарные спасли одного из пилотов столкнувшихся истребителей Eurofighter, поиски второго продолжаются, сообщает Welt. Очевидец снял место крушения.

ЧП произошло около двух часов дня 24 июня в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания во время тренировочного полета. По последним данным, две боевые машины Бундесвера соприкоснулись в воздухе, после чего рухнули в лесном массиве на северном берегу озера Флезензе. Свидетелем происшествия стал пилот третьего Eurofighter, по его словам, он видел, как его коллеги катапультировались из потерявших управление истребителей.

Один из них после падения загорелся, а его пилота спасатели сняли с ветвей дерева, за которые он зацепился стропами парашюта. О состоянии военнослужащего ничего не сообщается. На кадрах с места видно, что боевая машина полностью уничтожена, лес вокруг нее сильно обгорел.

Спасатели продолжают поиски второго пилота, к делу привлечены вертолеты и дроны.

Все три истребителя входят в состав эскадрильи Steinhoff, базирующейся на аэродроме Лааге под Ростоком.