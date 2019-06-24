Пистолет "Удав" получит две новых модификации

Компания "Ростех" презентует сразу две новых модели пистолета "Удав" – тактическую и спортивную. Обе будут использовать патрон 9х19 Парабеллум, пишет агентство РИА Новости. Широкой публике оружие покажут на форуме "Армия-2019" в парке "Патриот".

Напомним, изначально пистолет создавался под российский патрон 9х21, разработанный в центральном НИИ точного машиностроения. Стоит отметить, что этот боеприпас встречается достаточно редко, в отличие от популярного во всем мире 9х19 Парабеллум.

Ранее пистолет "Удав" уже прошел все испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Первая партия поставлена в вооруженные силы России.