СК начал проверку по факту ЧП с шестью пострадавшими на реке Нерль

СК начал проверку по факту ЧП на реке Нерль в Калязинском районев области. Напомним, водитель катера, перевозившего 6 человек, среди которых было 5 детей, не справился с управлением, вылетел на берег и врезался в дерево, сообщает ГТРК "Тверь". В результате аварии все пассажиры маломерного судна получили различные травмы. Им потребовалась госпитализация Для этого был задействован вертолет санитарной авиации.

"Стояние одной девочки было оценено как тяжелое. Остальные дети находились в состоянии средней степени тяжести", — рассказал заместитель главного врача по хирургии Детской областной клинической больницы г. Твери Юрий Портенко.



В настоящий момент угроза для их жизни отсутствует, однако пострадавшим предстоит провести в больнице несколько недель. Следствие выясняет все подробности происшествия. "Процессуальную проверку проведут в течение десяти дней. По ее итогам мы примем соответсвующее решение", — прокомментировал старший следователь отдела криминалистики Следственного комитета РФ по Тверской области Эрнест Мирозоян.



В ходе проверки специалисты осмотрели место аварии, опросили водителя и пассажиров маломерного судна. Также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.