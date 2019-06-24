24 июня 201917:45
Экс-защитник "Спартака" и "Ростова" Сергей Паршивлюк продолжит карьеру в "Динамо"
Российский защитник Сергей Паршивлюк на правах свободного агента перешел в московское "Динамо". Соглашение с 30-летним игроком обороны заключено по схеме "2+1".
Паршивлюк – воспитанник "Спартака". Последние два сезона выступал за "Ростов". В минувшем сезоне Сергей в составе "желто-синих" принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Стоит отметить, что Паршивлюк стал пятым новичком столичной команды в летнее трансферное окно. Ранее состав "Динамо" пополнили Себастиян Шиманьский, Игорь Калинин, Заурбек Плиев и Иван Ордец.
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