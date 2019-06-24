Экс-защитник "Спартака" и "Ростова" Сергей Паршивлюк продолжит карьеру в "Динамо"

Российский защитник Сергей Паршивлюк на правах свободного агента перешел в московское "Динамо". Соглашение с 30-летним игроком обороны заключено по схеме "2+1".

Паршивлюк – воспитанник "Спартака". Последние два сезона выступал за "Ростов". В минувшем сезоне Сергей в составе "желто-синих" принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что Паршивлюк стал пятым новичком столичной команды в летнее трансферное окно. Ранее состав "Динамо" пополнили Себастиян Шиманьский, Игорь Калинин, Заурбек Плиев и Иван Ордец.