Миллиарды лари: в Грузии подсчитали убытки на случай потери туристов из России

Грузия может потерять 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов) за летний сезон, если авиасообщение с Россией будет полностью прекращено. Об этом заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Самый сильный удар получит черноморское побережье Аджарии, считает Алавердашвили.

Он также сообщил, что бронь в Грузию отменяют низкобюджетные туристы, те же, кто пользуется премиум-классом, ищет альтернативные варианты прибытия в страну, передает ТАСС.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне оказались на первом месте по количеству визитов в страну.

Президент РФ Владимир Путин ввел временный запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июля после антироссийских выступлений в Тбилиси.