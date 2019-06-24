Москва выступает за нормандский формат по Донбассу

Новое руководство Украины пока себя никак не проявило, но, во всяком случае, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата для успокоения ситуации в стране.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал премьер-министр России Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом.

По словам Медведева, несмотря на то, что позиции Москвы и Парижа во взглядах на Украину во многом расходятся, обмен мнениями между представителями России и Франции полезен для политического диалога.

В свою очередь Филипп подчеркнул, что избрание Владимира Зеленского новым президентом Украины, открывает возможности для продолжения дискуссии в нормандском формате – Россия, Франция, Германия, Украина.

Французский премьер-министр призвал Кремль активизировать контакты с Зеленским, чтобы способствовать урегулированию ситуации в рамках Минских соглашений.

Набравший 73,22% голосов, во время своей инаугурационной речи 20 мая Владимир Зеленский сообщил, что первоочередной задачей считает достижение мира в Донбассе и для этого он готов "пойти на все".