Льюис Хэмилтон: я давно в гонках, но стремление быть лучшим не уменьшается

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки Гран-при Франции, по итогам которой он занял первое место, одержав шестую победу в сезоне и 79-ю в карьере.

"Очень хороший уик-энд! Я давно выступаю в гонках, но стремление быть лучшим ничуть не уменьшается, – приводит слова Хэмилтона F1News.Ru. – Трасса во Франции непростая, я очень рад, что полностью контролировал ситуацию и смог создать отрыв. Но я не смог бы всего этого добиться без наших замечательных сотрудников здесь на трассе и на базе команды".