После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы 23 мая удовлетворил ходатайство о продлении ареста экс-министра до 25 июля. Тогда Абызов в очередной раз заявил о своей невиновности в совершении преступлений, которые ему предъявляют.

В понедельник, 24 июня, Михаил Абызов принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи. Перед началом экс-министр пообщался со своей гражданской женой Валентиной Григорьевой. В зале звук был отключен, потому общаться пришлось жестами. Абызов не смог распознать все знаки и задал ей вопрос о том, чего она хочет. В ответ гражданская жена покачала головой, а обвиняемый спросил у нее по видеосвязи "Даже замуж не хочешь?". Григорьева заулыбалась, а адвокат Абызова сказал, что может передать кольцо в следственный изолятор. Обвиняемый не поскупился в чувствах, адресуя в адрес возлюбленной фразу: "Красавица моя, люблю тебя". Об этом сообщает РИА Новости из сала суда.

Михаила Абызова задержали в конце марта 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при соучастии других лиц Абызов похитил четыре миллиарда рублей, которые принадлежали ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Средства он вывел за границу.