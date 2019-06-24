Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 июня 201918:42

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

Гавриил Григоров/ТАСС

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы 23 мая удовлетворил ходатайство о продлении ареста экс-министра до 25 июля. Тогда Абызов в очередной раз заявил о своей невиновности в совершении преступлений, которые ему предъявляют.

В понедельник, 24 июня, Михаил Абызов принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи. Перед началом экс-министр пообщался со своей гражданской женой Валентиной Григорьевой. В зале звук был отключен, потому общаться пришлось жестами. Абызов не смог распознать все знаки и задал ей вопрос о том, чего она хочет. В ответ гражданская жена покачала головой, а обвиняемый спросил у нее по видеосвязи "Даже замуж не хочешь?". Григорьева заулыбалась, а адвокат Абызова сказал, что может передать кольцо в следственный изолятор. Обвиняемый не поскупился в чувствах, адресуя в адрес возлюбленной фразу: "Красавица моя, люблю тебя". Об этом сообщает РИА Новости из сала суда.

Михаила Абызова задержали в конце марта 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при соучастии других лиц Абызов похитил четыре миллиарда рублей, которые принадлежали ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Средства он вывел за границу.

Сейчас

19:12

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

19:06

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

18:57

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

14:45

Путин продлил санкции в отношении ЕС

13:13

Камера сняла сход селя на горнолыжный курорт в Сочи

11:30

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

10:15

Серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов в Казахстане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

36 минут назад
Путин продлил санкции в отношении ЕС

Путин продлил санкции в отношении ЕС

5 часов назад
Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

30 минут назад
Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

2 часа назад
Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

3 часа назад
Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

2 часа назад
Топ-8 самых наркозависимых регионов России

Топ-8 самых наркозависимых регионов России

12 часов назад
Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

4 часа назад
Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

2 часа назад
Миллиарды лари: в Грузии подсчитали убытки на случай потери туристов из России

Миллиарды лари: в Грузии подсчитали убытки на случай потери туристов из России

1 час назад
Не стало актера Андрея Харитонова

Не стало актера Андрея Харитонова

19 часов назад
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

7 часов назад
ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

6 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

22 минуты назад
Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

40 минут назад
В Белом доме нашли подозрительный предмет

В Белом доме нашли подозрительный предмет

1 час назад
После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

1 час назад
Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

2 часа назад
Пистолет "Удав" получит две новых модификации

Пистолет "Удав" получит две новых модификации

2 часа назад
Синод ПЦУ лишил Филарета руководства Киевской епархией

Синод ПЦУ лишил Филарета руководства Киевской епархией

3 часа назад
Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"

Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"

4 часа назад
Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

4 часа назад
Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

4 часа назад
В США одобрили вторую "женскую виагру", но её безопасность под вопросом

В США одобрили вторую "женскую виагру", но её безопасность под вопросом

4 часа назад
Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

4 часа назад
Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

4 часа назад
Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

5 часов назад
Впервые синтезировано достаточное количество вещества, обладающего невероятной противоопухолевой активностью

Впервые синтезировано достаточное количество вещества, обладающего невероятной противоопухолевой активностью

5 часов назад
Российская армия вооружается "Сосной"

Российская армия вооружается "Сосной"

5 часов назад
ООН требует равенства зарплат в женском и мужском футболе

ООН требует равенства зарплат в женском и мужском футболе

5 часов назад
"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

5 часов назад
Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

5 часов назад
Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

5 часов назад
Найден летающий переносчик супербактерий

Найден летающий переносчик супербактерий

6 часов назад
Миллионеры оставили после свадеб на заповедных лугах Гималаев горы мусора

Миллионеры оставили после свадеб на заповедных лугах Гималаев горы мусора

6 часов назад
Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

6 часов назад
После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

6 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

6 часов назад
Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

7 часов назад
Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

7 часов назад
"Сторожевой" медведь откусил руку пытавшемуся его покормить мужчине

"Сторожевой" медведь откусил руку пытавшемуся его покормить мужчине

8 часов назад
"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

8 часов назад
Шумная ссора с любовницей может стоить Джонсону кресла премьера

Шумная ссора с любовницей может стоить Джонсону кресла премьера

10 часов назад
Россияне без энтузиазма отнеслись к идее ввести четырехдневную рабочую неделю

Россияне без энтузиазма отнеслись к идее ввести четырехдневную рабочую неделю

10 часов назад
Глава Челябинска подал в отставку по рекомендации губернатора

Глава Челябинска подал в отставку по рекомендации губернатора

10 часов назад
Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

16 часов назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30