Патрушев и Джон Болтон встречаются в Иерусалиме за закрытыми дверями

В Иерусалиме началась встреча секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и советника президента США Джона Болтона. Встреча проходит за закрытыми дверями, напоминает "Интерфакс". Правда, перед беседой Патрушев и Болтон сделали несколько совместных фотографий для протокола.

Патрушев встречается с ромощником Трампа по нацбезопасности после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, добавляет ТАСС. Патрушев находится в Израиле с двухдневным визитом. Кроме Нетаньяху он будет встречаться с главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом.

На встрече в Иерусалиме обсуждаются в том числе и вопросы возможной встречи президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке. Сам Патрушев сообщил, что собирается обсудить со своими коллегами из Израиля и США вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов и восстановление этой арабской страны. Кроме того, не исключено, что будет затронута тема безопасности в Персидском заливе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул на переговорах в Израиле, что Иран находится в Сирии абсолютно легитимно.