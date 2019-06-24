Тема:

Борьба с коррупцией в России 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 июня 201918:57

Экс-губернатор Ивановской области остался под арестом

Владимир Гердо/ТАСС

Областной суд Ивановской области отклонил апелляцию на задержание бывшего губернатора Павла Конькова, в отношении которого возбуждено дело о присвоении около 700 миллионов рублей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе суда, пояснив, что жалоба адвокатов была отклонена по причине того, что Коньков был "переведен по месту проведения предварительного следствия в Москву".

60-летний Коньков, который возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года, был задержан 31 мая по уголовному делу о коррупции. По версии следствия экс-губернатор и бывший управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин похитили около 700 тысяч бюджетных рублей, переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Эта группа компании владела обанкротившимся "Ивановским бройлером".

1 июня по решению Октябрьского районного суда Иванова Коньков был помещен под стражу на 72 часа. После этого Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу региона до 30 июля.

Ранее по теме

Сейчас

19:12

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

19:06

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

18:57

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

14:45

Путин продлил санкции в отношении ЕС

13:13

Камера сняла сход селя на горнолыжный курорт в Сочи

11:30

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

10:15

Серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов в Казахстане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

40 минут назад
Путин продлил санкции в отношении ЕС

Путин продлил санкции в отношении ЕС

5 часов назад
Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

34 минуты назад
Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

Одного из пилотов сняли с дерева на месте крушения истребителей в Германии

2 часа назад
Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

Снаряд угодил в машину с бежавшими из казахского Арыса жителями

3 часа назад
Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

Миллионного иска не будет: примирение Kinodanz и BadComedian

2 часа назад
Топ-8 самых наркозависимых регионов России

Топ-8 самых наркозависимых регионов России

12 часов назад
Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала

4 часа назад
Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

Пропавшие миллионы: директор Быстрицкой и ее сестра обвинили друг друга в страшном

2 часа назад
Миллиарды лари: в Грузии подсчитали убытки на случай потери туристов из России

Миллиарды лари: в Грузии подсчитали убытки на случай потери туристов из России

1 час назад
Не стало актера Андрея Харитонова

Не стало актера Андрея Харитонова

19 часов назад
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем

7 часов назад
ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

ПАСЕ отказалась обсуждать доклад по MH17 и неуплату Россией членских взносов

6 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

Несовершеннолетнего поджигателя церкви признали невменяемым

26 минут назад
Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

44 минуты назад
В Белом доме нашли подозрительный предмет

В Белом доме нашли подозрительный предмет

1 час назад
После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

1 час назад
Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

2 часа назад
Пистолет "Удав" получит две новых модификации

Пистолет "Удав" получит две новых модификации

2 часа назад
Синод ПЦУ лишил Филарета руководства Киевской епархией

Синод ПЦУ лишил Филарета руководства Киевской епархией

3 часа назад
Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"

Символ победы и надежды: Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса"

4 часа назад
Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

Николай Платошкин: украинская делегация в ПАСЕ сама вырыла себе могилу

4 часа назад
Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму

4 часа назад
В США одобрили вторую "женскую виагру", но её безопасность под вопросом

В США одобрили вторую "женскую виагру", но её безопасность под вопросом

4 часа назад
Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

Роман Бабаян назначен вместо Доренко главредом "Говорит Москва"

4 часа назад
Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

Европейские игры. Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

4 часа назад
Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

Полуголый украинец застрял в люке вверх ногами, спасая чужой телефон

5 часов назад
Впервые синтезировано достаточное количество вещества, обладающего невероятной противоопухолевой активностью

Впервые синтезировано достаточное количество вещества, обладающего невероятной противоопухолевой активностью

5 часов назад
Российская армия вооружается "Сосной"

Российская армия вооружается "Сосной"

5 часов назад
ООН требует равенства зарплат в женском и мужском футболе

ООН требует равенства зарплат в женском и мужском футболе

5 часов назад
"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

5 часов назад
Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

Роскачество объяснило, как защитить машину от угона

5 часов назад
Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

6 часов назад
Найден летающий переносчик супербактерий

Найден летающий переносчик супербактерий

6 часов назад
Миллионеры оставили после свадеб на заповедных лугах Гималаев горы мусора

Миллионеры оставили после свадеб на заповедных лугах Гималаев горы мусора

6 часов назад
Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

Россиян предупредили о новой атаке вируса-вымогателя

6 часов назад
После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

После "Прямой линии" уволена заместитель губернатора Мурманской области

6 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

7 часов назад
Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

7 часов назад
Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

Избавить людей от боли в суставах сможет новая синтетическая смазка

8 часов назад
"Сторожевой" медведь откусил руку пытавшемуся его покормить мужчине

"Сторожевой" медведь откусил руку пытавшемуся его покормить мужчине

8 часов назад
"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

"Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga

8 часов назад
Шумная ссора с любовницей может стоить Джонсону кресла премьера

Шумная ссора с любовницей может стоить Джонсону кресла премьера

10 часов назад
Россияне без энтузиазма отнеслись к идее ввести четырехдневную рабочую неделю

Россияне без энтузиазма отнеслись к идее ввести четырехдневную рабочую неделю

10 часов назад
Глава Челябинска подал в отставку по рекомендации губернатора

Глава Челябинска подал в отставку по рекомендации губернатора

11 часов назад
Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке

16 часов назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30