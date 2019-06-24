Экс-губернатор Ивановской области остался под арестом

Областной суд Ивановской области отклонил апелляцию на задержание бывшего губернатора Павла Конькова, в отношении которого возбуждено дело о присвоении около 700 миллионов рублей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе суда, пояснив, что жалоба адвокатов была отклонена по причине того, что Коньков был "переведен по месту проведения предварительного следствия в Москву".

60-летний Коньков, который возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года, был задержан 31 мая по уголовному делу о коррупции. По версии следствия экс-губернатор и бывший управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин похитили около 700 тысяч бюджетных рублей, переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Эта группа компании владела обанкротившимся "Ивановским бройлером".

1 июня по решению Октябрьского районного суда Иванова Коньков был помещен под стражу на 72 часа. После этого Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу региона до 30 июля.