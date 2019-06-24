В Тбилиси из-за непогоды пострадали туристы, один погиб

В результате сильного ветра в Тбилиси в понедельник, 24 июня, пострадали несколько человек, один из них погиб.

По предварительным данным, у моста Метехи обрушилась металлическая конструкция. Трое туристов упали с большой высоты. Один человек погиб, двое пострадали и находятся в больнице. О случившемся сообщает грузинский Первый канал.

Погибший и пострадавшие являются гражданами Кореи.