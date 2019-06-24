Премьер Франции намекнул на отмену антироссийских санкций

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции с коллегой из России Дмитрием Медведевым сообщил, что антироссийские санкции — это временный этап, а данные меры могут быть отменены в любой момент.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России на год. Поводом для этого послужили события 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. На протяжении нескольких лет ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

По словам премьер-министра Франции, антироссийские санкции могут быть отменены в любой момент. "Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также". Эдуар Филипп считает, что российская и французская стороны должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать взаимоотношения, сообщает телеканал "Россия 24".

Французский премьер-министр отметил, что отношения между двумя странами опираются также на народы, территорию и литературное прошлое. По словам Филиппа, Россия и Франция иногда разделяют общую позицию, но иногда могут иметь и разные мнения. "Бывают и такие вопросы, где у нас крупные расхождения", — подчеркнул премьер-министр.

Во время пресс-конференции с Медведевым Эдуар Филипп также рассказал, что во Франции иногда слышен рефрен, согласно которому диалог между российской и французской сторонами недостаточен. "Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности", — отметил Филипп.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2020 года контрсанкции в отношении ЕС.