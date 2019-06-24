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24 июня 201920:59 Виктор Хрущев из Копенгагена

Парусный спорт. Российский "Левиафан" второй на Nord Stream Race

Anya Semeniouk

Столица Дании принимает участников традиционной парусной регаты Nord Stream Race, которые закончили у берегов Скандинавии первый этап. Стартовав в немецком Киле, пять команд-участниц прошли первый переход и финишировали в Копенгагене. Первыми стали представители Дании, у российской команды "Левиафан" второе место.

Впрочем, на момент, когда пишутся эти строки, неясно, что и как будет в итоговом протоколе: представители Германии из команды Северогерманского парусного союза опротестовали действия соперников из Дании в одном из гоночных эпизодов и судьи пока не приняли решения по этому инциденту.

Как уже сообщали Вести.Ru, старт на олимпийской марине Киля выиграла российская команда, с самого начала захватившая лидерство и прочно удерживавшая его почти три четверти пути, несмотря на сложности с ветром и погодой. Однако после ночного прохода вперед вышла команда Датского королевского яхт-клуба, которая в итоге и стала первой.

Московский "Левиафан" стал вторым, третье место – у победителей пролога прибрежных гонок в Киле из Шведского королевского яхт-клуба, четвертыми стали финны из яхт-клуба Аландских островов и последними финишный створ пересекли представители Германии.

Сразу после финиша обозреватель Вестей.Ru поговорил с рулевым "Левиафана" Максимом Титаренко, который отметил, что этап получился сложным, но интересным: "Старт нам в целом удался, несмотря на некоторую общую нервозность и неразбериху. После этого гонка была очень разнообразной по условиям, так что я могу назвать это отличным опытом. И ветер, и волны, и береговой рельеф не давали расслабиться. Я в этой гонке установил личный рекорд – 16 часов за рулем. Когда посмотрел на часы – не поверил, что такое может быть".

"К сожалению, на результатах этапа сказалась не столько чья-то успешная стратегия и тактика, сколько вполне несчастный случай: в какой-то момент мы поймали что-то на киль, и лодка почти встала, — признается капитан "Левиафана". – Поэтому датчане нас обошли, и после этого было сложно их догнать. Конечно, обидно. При этом могу сказать, что мы постоянно держали ребят из Дании в поле зрения, контролировали их ход, стараясь не упустить. До поры это удавалось и если бы не этот случай, возможно, итог гонки был бы другим".

"Если говорить о яхтсменах Германии, которые долгое время шли рядом с нами и датчанами, то они в какой-то момент также попали в неудачную полосу – причем, в прямом смысле слова: оказавшись на безветрии, немцы пропустили впереди себя все лодки и финишировали последними", — посочувствовал конкурентам Титаренко.

Итак, регата Nord Stream Race 2019 взяла свой разгон, и яхтсмены вступают в полосу рабочих будней. Во вторник, 25 июня, команды проведут серию прибрежных гонок на марине столицы Дании и в этот же день отправятся в самый длинный переход регаты по маршруту Копенгаген – Стокгольм.

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